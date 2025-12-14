Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo versione Sinner: netto 6-0 inflitto al Gonzaga

Tutto troppo facile per gli uomini di mister Garda che trovano la settima vittoria consecutiva

PALERMO, 14 dicembre - Al Centro Sportivo Ribolla, il manto sintetico si trasforma nell’erba di Wimbledon del Real Pioppo, che infligge un tennistico 6-0 al malcapitato Gonzaga.

Giochi chiusi ancora prima della fine del primo tempo per gli uomini di mister Garda, intenzionati a portare a casa il bottino pieno nell’anticipo della 8a giornata di campionato.

Protagonista della gara è il giovane Dalfino, autore di una doppietta nei primi 45 minuti di gioco. È lui, all’8’, ad aprire le danze con una pregevole rete. Il Real Pioppo continua a spingere, trovando il raddoppio al 32’ con il solito Randazzo, abile a ritagliarsi uno spazio in zona gol.

Nei minuti finali del primo tempo i gialloverdi esondano e il Gonzaga spegne i contatori: al 44’ segna anche D’Amico, che torna alla gioia personale, e qualche secondo dopo sarà nuovamente il turno di Dalfino. Al terzo minuto di recupero della prima frazione, infine, trova la cinquina anche il veterano Fulvio Castronovo con una conclusione delle sue.

Il secondo tempo è una pura formalità: il Real Pioppo chiude il set con il definitivo 6-0 firmato Cristian Cangemi all’88’. Gioia immensa sugli spalti e in panchina: il Real Pioppo centra la settima vittoria consecutiva, è sempre più primo nella classifica del Girone B di Terza Categoria, ed adesso - in attesa di capire la data del recupero contro la Vigor Borgetto - chiude il suo 2025 ad un punto dal titolo di campione d’inverno del campionato.