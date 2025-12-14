Calcio: Prima Categoria. Il Monreale chiude il girone d’andata col sorriso: a Marsala tre punti pesanti

Finisce 2-1 per i normanni. Nel primo tempo Giuseppe Sucameli aggancia il pareggio su rigore. Nella ripresa, la chiude un super Ciccio Arena

MARSALA, 14 dicembre - Dal campo Mariano Di Dia di Marsala, ad uscire vittorioso, questo pomeriggio, in occasione dell’ultima giornata del girone A di andata, è il Città di Monreale che, dimezzato numericamente a causa di acciacchi ed influenze varie, riesce comunque ad imporsi con un risultato di 2 a 1 ai danni dei padroni di casa, salutando, con un piccolo sorriso, questa prima fase di stagione.

La vittoria di oggi, in attesa di scoprire il verdetto finale tra Ribera (al 5o posto con 18 punti) ed Atletico Marsala (al 7o posto con 13 punti) nella gara in programma domenica 21 dicembre, consente momentaneamente ai normanni di raggiungere la 6a posizione, a quota 14 punti. Rispetto al match precedente, per gli uomini di Sergio Maggio, c’é stata una grande reazione, nonostante lo svantaggio iniziale.

Il Città di Monreale, infatti, è andato sotto di un gol al 18’ di gioco, con la rete siglata dal numero 10 Bonafede (1-0). Il successo dei marsalesi, é durato però appena 60”, conseguentemente alla rete del solito Sucameli che, dagli 11 metri, a seguito di rigore concesso dal signor Giancarlo Sugamele della sezione di Trapani, ha battuto l’estremo difensore Maltese (1-1). Per i biancazzurri, oggi in tenuta rossoblu, è stato necessario attendere il 65’ di gioco per archiviare definitivamente il match e, nel caso specifico, un super Ciccio Arena, oggi con la fascia da capitano che, servito da Vassallo con un chirurgico cambio gioco, al volo e dal limite dell’area, ha spedito il pallone in rete, centrando l’angolino sinistro del portiere (1-2), ricordando frattanto il gesto tecnico di Francesco Totti, eseguito in un lontano Roma-Sampdoria.

Il campionato di Prima categoria, intanto, riprenderà sabato 3 gennaio, in quanto osserverà una pausa natalizia di 3 settimane. In questo periodo, non è escluso che la società monrealese faccia quadrato al fine di pianificare al meglio il girone di ritorno, nell’intento di assicurarsi una posizione privilegiata in classifica, in ottica playoff.