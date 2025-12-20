Calcio: Terza Categoria. Ultima fatica dell’anno per il Real Pioppo: domani il recupero contro la Vigor Borgetto

Gli uomini di mister Garda sono alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva

PALERMO, 14 dicembre - Al Centro Sportivo Ribolla, il manto sintetico si trasforma nell’erba di Wimbledon del Real Pioppo, che infligge un tennistico 6-0 al malcapitato Gonzaga.

La formazione gialloverde aveva richiesto il rinvio della gara, originariamente prevista per il 30 novembre, a causa del tragico incidente che, all'altezza dello svincolo di Altofonte, aveva portato via la vita a Valeria Di Giorgio, infermiera di 53 anni, e la madre 78enne Angelica Ganci.

La gara non è una di quelle scontate, anzi: la Vigor Borgetto è una delle formazioni più temibili del campionato, posizionata attualmente alle spalle dei gialloverdi in seconda posizione. La Vigor, inoltre, è l’unica squadra imbattuta in stagione oltre ai pioppesi.

Un vero e proprio scontro al vertice per il Real Pioppo, che dovrà caricarsi a molla per poter conquistare il titolo di campione di inverno del campionato di Terza Categoria.

Nel frattempo, il sodalizio del presidente Parlato ha festeggiato l’imminente arrivo delle feste con una cena di squadra che ha cementato ancora di più il gruppo solido che lo staff tecnico e dirigenziale hanno costruito sin dall’estate.

Adesso il focus dei ragazzi di mister Garda è tutto per la prossima gara, che si disputerà sul manto erboso del campo Conca d’Oro di Monreale. In maniera straordinaria, la gara si giocherà alle ore 12:00, un orario anticipato rispetto al solito a causa dell’impegno del Città di Monreale in Coppa Sicilia contro il Fada. La gara sarà visibile sul canale YouTube del club gialloverde: direttore di gara il signor Daniele Mancuso della sezione di Palermo.