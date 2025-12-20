Calcio: Coppa Sicilia. Al via gli ottavi di finale, domani la sfida tra Monreale e Fada FC

Fischio d’inizio alle 15:30 al campo Conca d’Oro

MONREALE, 20 dicembre - Con il campionato momentaneamente in stand by, il Città di Monreale dovrà sostenere il test relativo al match d’andata di Coppa Sicilia, in programma domani pomeriggio al campo Conca d’Oro di via Aldo Moro, contro il Fada Football Club.

I normanni, sono riusciti a staccare il biglietto per gli ottavi di finale dopo aver ribaltato, in occasione del match casalingo di ritorno, il risultato negativo maturato in trasferta contro l’Animosa Civitas Corleone. Il 2 novembre, infatti, capitan Vassallo e compagni hanno abbandonato il campo Santa Lucia di Corleone con un parziale di 1 a 0 in favore dei giallorossi. A distanza di dieci giorni, i ragazzi di Sergio Maggio, tra le mura amiche, sono riusciti ad andare in rete per ben 2 volte, senza subire alcun gol.

La sfida di domani, risulta interessante in quanto, entrambe le squadre, pur condividendo la provincia di appartenenza e la categoria, appartengono a gironi differenti. Il Fada Football Club, partecipa al medesimo campionato, ma nel girone B. Attualmente, il roster gialloblù, occupa la prima posizione in classifica con 27 punti, insieme alla Cianciana Calcio, frutto delle 9 vittorie ottenute e delle 2 sconfitte subite.

Con 17 reti subite, possiede il titolo di miglior difesa del girone e, per quanto riguarda i 23 gol prodotti, ha il terzo miglior attacco, dopo Cianciana Calcio ed Empedoclina. Come i biancazzurri, anche il Fada F. C. è riuscito a ribaltare il match di andata, contro Delfini Sporting Arenella, in occasione del secondo round, qualificandosi così alla fase successiva. Domani pomeriggio, il fischio d’inizio é programmato alle ore 15.30. Compatibilmente alle condizioni logistiche, sarà possibile fruire della gara mediante diretta streaming.