Calcio: Coppa Sicilia. Il Monreale beffato nel finale: al Conca d’Oro vince il Fada FC

La rete di Nuccio consegna il primo round ai palermitani
MONREALE, 21 dicembre - Una domenica pomeriggio che si fa amara per capitan Vassallo e compagni che oggi, al termine dei 90’, vedono festeggiare nel match d’andata valido per gli ottavi di finale di Coppa Sicilia, il Fada F.C., grazie alla rete siglata durante l’ultimo minuto regolamentare dal capitano in maglia gialloblù.
Proprio come in occasione dei sedicesimi, dunque, il Città di Monreale esce sconfitto dal rettangolo di gioco al primo round, ma stavolta davanti al proprio pubblico. Nel periodo finale della gara, infatti, la squadra avversaria ha aumentato l’intensità di gioco, fino a colpire i normanni con una rete che sicuramente pone in salita il percorso dei monrealesi in questa competizione.
Il cronometro, segna esattamente il minuto 90 quando il numero 4 del Fada FC, Giovino, recuperando una palla sull’esterno della trequarti, crea un corridoio per Alfano che, sulla profondità, sceglie di liberarsi della sfera trovando il proprio capitano davanti la porta, ovvero Nuccio, il quale libero da marcature trova l’occasione esatta per battere Tafuri (0-1) e conquistare l’intero bottino. Nel match di ritorno, in programma il 14 gennaio, quindi, per riuscire a staccare il biglietto per la fase successiva, i biancazzurri avranno l’obbligo di ribaltare il risultato, ma al di fuori delle mura amiche.
