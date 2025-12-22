Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo è campione di inverno: vittoria di misura sulla Vigor Borgetto

Basta bomber Ciriminna e il sigillo di Dalfino: i gialloverdi vincono per l’ottava volta di fila

MONREALE, 22 dicembre - Giornata di festeggiamenti in casa Real Pioppo: i gialloverdi sono ufficialmente campioni di inverno. Basta la vittoria di misura contro la Vigor Borgetto per sigillare una prima parte di stagione perfetta da parte degli uomini di mister Garda, che si laureano campioni del girone di andata con una gara di anticipo.

Un’altra superba prestazione dei pioppesi è andata in scena nella giornata di domenica 21 dicembre, sul manto casalingo del Conca d’Oro. Gara che si mette subito in discesa nel primo tempo, quando il solito bomber Dario Ciriminna al 3’ e il talentuoso centrocampista Gabriele Dalfino trovano le due reti che portano sul doppio vantaggio gli uomini di Garda.

A nulla, per la Vigor, è servito il gol del veterano Tocco al 70’. Nonostante gli ultimi minuti di passione e adrenalina, il Real Pioppo trova l’ottava vittoria consecutiva e suggella un girone di andata clamoroso, un cammino mai visto da parte di nessuna società nel corso degli ultimi anni nel campionato di Terza Categoria.

Un dominio incontrastato che non deve arrestarsi al ritorno dalle vacanze natalizie, quando il sodalizio gialloverde chiuderà il girone di andata lanciato verso la seconda parte di stagione, dove dovrà confermare quanto di buono mostrato in questi primi mesi di “Garda-Ball”.