Calcio, commozione e sorrisi: ieri il memorial dedicato a Geppino Pupella

La simbolica competizione tra Monreale Calcio e CRAL AMAT Palermo, é stata vinta dai normanni per 3-2

MONREALE, 21 dicembre - Una domenica pomeriggio che si fa amara per capitan Vassallo e compagni che oggi, al termine dei 90’, vedono festeggiare nel match d’andata valido per gli ottavi di finale di Coppa Sicilia, il Fada F.C., grazie alla rete siglata durante l’ultimo minuto regolamentare dal capitano in maglia gialloblù.

La manifestazione, fortemente voluta dal Città di Monreale ASD, ha avuto come obiettivo quello di celebrare la memoria del compianto assessore, uomo e professionista di grande spessore e che, come detto in precedenza, tra le tantissime attività politiche portate avanti, vi è stata quella di sostenere con grande impegno l’iniziativa relativa al rifacimento del manto da gioco, caratterizzante oggi l’impianto sportivo di via Aldo Moro.

La manifestazione, ha previsto, prima del calcio d’inizio, la consegna di alcune targhe commemorative, destinate appunto alla famiglia Pupella, al monrealese Maximiliano Birchler, presente in qualità di delegato FIGC, al sindaco Alberto Arcidiacono, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia ed all’assessore allo Sport e Spettacolo Salvo Giangreco. Successivamente, la terna composta dagli uomini del settore arbitrale ASC, ha dato il via al match in cui, i protagonisti dell’eccellenza del Monreale Calcio ed i giocatori del CRAL AMAT Palermo, hanno trasformato la simbolica competizione, vinta 3 a 2 dai normanni, in una serata di divertimento, caratterizzata da abbracci, sorrisi e tanti ricordi.

“L’intento - ha dichiarato il Direttore Generale del Città di Monreale, Giovanni Lucchese - era quello di creare un’atmosfera allegra e spensierata, secondo i reali valori sportivi e, considerando il periodo, anche natalizi. Ci siamo riusciti. É stato emozionante ritrovare amici ed ex compagni di spogliatoio dopo tanto tempo. Ancora più importante, peró - ha concluso -, é stato celebrare la memoria di un grandissimo uomo, in questo clima di gioia e di festa”. Questo pomeriggio, la manifestazione, ha avuto seguito con i ragazzi della categoria “Esordienti” del Città di Monreale, del Palermo Football Club, dell’Athletic Palermo, del CUS e del Futsal Club Monreale, conclusa con la vittoria del settore giovanile rosanero. Domani, in conclusione, sarà invece il turno della categoria “Pulcini”.