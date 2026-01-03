Calcio: Prima Categoria. Al via il girone di ritorno: domani il Monreale è atteso a Ribera

Fischio d’inizio alle 14:30 al campo Tonino Corso. Intanto i normanni puntellano la rosa

MONREALE, 3 gennaio - Per il Città di Monreale è stato un girone d’andata caratterizzato da alti e bassi e, soprattutto, da opportunità perdute in termini di risultati i quali, alla vigilia dell’avvio del girone di ritorno, lo inchiodano a metà della classifica e di conseguenza fuori dalla zona playoff.

I ragazzi guidati da mister Maggio, nonostante il periodo festivo, non hanno mai smesso di frequentare il rettangolo di gioco per via delle sessioni di allenamento. Nel giro di quattro giorni, infatti, dovranno sostenere due trasferte importanti, relative a competizioni differenti. L’appuntamento di domani, pertinente appunto al campionato di Prima categoria e valido per la 12a giornata, anticipa il match di coppa Sicilia, ovvero il test di ritorno contro il Fada Football Club.

Per capitan Vassallo e compagni, è quindi arrivato il momento di rimboccarsi nuovamente le maniche, nell’intento di recuperare quanto perduto sul tragitto della prima fase di stagione. Il Ribera 1954, in campionato, ha collezionato 19 punti ed occupa attualmente la 4a posizione, a pari punti con l’Animosa Civitas Corleone e con una differenza reti uguale a 3, a seguito dei 23 gol fatti e delle 20 reti subite.

All’andata, al Conca d’Oro, per i normanni, s’è trattato di un esordio da incubo, terminato di fatto con un severo 6-4, in favore degli agrigentini. La gara di domani, in programma alle 14:30 al campo Tonino Corso, sarà dunque un’occasione per i monrealesi, distanti ormai dalla fase iniziale di rodaggio, di dimostrare la propria forza in un campo alquanto difficile. A dirigere, sarà il signor Stefano Terrana della sezione di Caltanissetta. Intanto, dopo il tesseramento di Ciccio Bonanno, una nuova casacca è stata cucita in casa Monreale, ovvero quella di Yusuf Kumbi, attaccante d’esperienza pronto finalmente a dare il proprio contributo.