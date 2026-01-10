Skip to main content
Calcio: Trofeo delle Province. Inizia la Coppa per il Real Pioppo: gara d'andata contro l'Altofonte

· Gabriele Rispetta · Calcio

I gialloverdi di mister Garda inizieranno il 2026 con la gara contro gli altofontini

MONREALE, 10 gennaio - Tempo di coppa per il Real Pioppo. Partirà domani 11 gennaio la competizione parallela al campionato di Terza Categoria, il Trofeo delle Province.

I gialloverdi, così come altre quindici società iscritte alla divisione, partiranno dagli ottavi di finale che, per ragioni territoriali, disputeranno contro l'Altofonte. L'andata è prevista per questo weekend, al Don Pino Puglisi del comune altofontino.

Pioppesi che, dopo aver chiuso il 2025 con un filotto di vittorie che non si è ancora arrestato, hanno l'occasione per replicarsi pure in coppa. In campionato, la sfida contro gli altofontini è terminata con un netto 5-0 a favore: l'obiettivo per i ragazzi di mister Garda sarà quello di emulare quella prestazione per poter ipotecare il passaggio del turno in vista del ritorno.

Calcio di inizio fissato alle ore 15:00, ad arbitrare la gara sarà il signor Francesco Guzzardo. Sarà disponibile la diretta streaming dell'incontro sul canale YouTube del Real Pioppo.

Il 2025 va via: sarà un anno da non archiviare

· Enzo Ganci · Editoriali

MONREALE, 31 dicembre – Sarà molto difficile, anzi sarà forse impossibile, per la comunità monrealese, archiviare quest’anno come uno dei tanti. Come l’ennesimo che va in soffitta, tra gioie, dolori, rimpianti o speranze.

