Calcio: Prima Categoria. Il Monreale attende domani il Renzo Lo Piccolo Terrasini

Fischio d’inizio alle 15 al campo Conca d’Oro

MONREALE, 10 gennaio - Dopo le reti inviolate in quel di Ribera, il Città di Monreale è chiamato a rispondere sul campo, domani pomeriggio, per affrontare il Renzo Lo Piccolo Terrasini, nel match valido per la 13a giornata di campionato di Prima Categoria.

Nel girone A, la classifica vede attualmente gli avversari di domani in zona retrocessione. In occasione del girone d’andata, un super Grimaudo, insieme a Gennaro, trascinó i biancazzurri alla conquista del primo successo stagionale, proprio contro i gialloblù, con un netto risultato di 3 a 0, presso lo stadio “Favazza”. Con due vittorie e tre pareggi guadagnati, dunque, la società terrasinese é pertanto ferma a quota 9 punti, distante, rispetto al roster di via Aldo Moro, ben 6 unità.

Capitan Vassallo e compagni, infatti, si pongono come obiettivo quello di raggiungere una posizione che dia loro la possibilità di giocarsi la carta “playoff”. Si tratta di una strada abbastanza percorribile per i normanni i quali, però, dovranno impegnarsi ad ottenere il massimo, partita dopo partita. Allo stato di fatto, i ragazzi guidati da mister Maggio, sono fermi alla 7a posizione con 15 punti.

Il test di domani, risulta essere una ghiotta opportunità per diminuire lo spazio che separa i monrealesi dal Ribera, a 20 punti e, per il momento, con un 5o posto abbastanza blindato. Domani, il fischio d’inizio, è in programma alle ore 15: dirigerà il signor Giacomo Sciacca della sezione di Marsala. Come di consueto e, compatibilmente alle condizioni logistiche, verrà trasmessa la diretta streaming del match.