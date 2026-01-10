La Nissa punta sui giovani: ufficiale l’arrivo del monrealese Matteo Lanza

Accordo per un prestito fino a fine stagione

CALTANISSETTA, 10 gennaio – La Nissa F.C. continua a muoversi con decisione sul mercato e ufficializza l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Lanza, terzino sinistro classe 2005, proveniente dal Campobasso, club militante in Serie C.

Un innesto giovane ma già affidabile, che conferma la volontà della società biancoscudata di costruire una rosa competitiva e proiettata al futuro.

Monrealese, Lanza è cresciuto calcisticamente in importanti settori giovanili, vestendo per quattro stagioni la maglia del Palermo, per poi proseguire il proprio percorso formativo con Trapani, Licata ed Empoli. Un cammino che gli ha permesso di accumulare esperienza e maturità nonostante la giovane età.

Nelle ultime stagioni disputate in Serie D, il difensore mancino ha totalizzato 74 presenze ufficiali, impreziosite da tre reti, mettendosi in evidenza per continuità di rendimento, spinta sulla fascia sinistra e affidabilità tattica. Particolarmente significativa la parentesi con il Licata, dove Lanza ha saputo dimostrare appieno le sue qualità, guadagnandosi attenzione e apprezzamenti.

Esterno difensivo moderno, dotato di dinamismo, corsa e personalità, Matteo Lanza abbina buone doti atletiche a una già solida maturità calcistica. La sua versatilità gli consente di interpretare con efficacia entrambe le fasi di gioco, rappresentando un’opzione preziosa per lo scacchiere tattico della Nissa.

La società accoglie con entusiasmo il giovane talento monrealese, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni e successi con la maglia biancoscudata.