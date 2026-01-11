Calcio: Prima categoria. Reti bianche al Conca d’Oro: Monreale e Terrasini si dividono il bottino

Dubbia posizione di fuorigioco fischiata a Sucameli prima del recupero. Un super Tafuri, invece, salva i normanni nel finale

MONREALE, 11 gennaio - Dopo lo 0-0 maturato a Ribera, il Città di Monreale, anche questa domenica, non è riuscito ad andare a segno e ha dovuto, ancora una volta, condividere i punti in palio con il Renzo Lo Piccolo Terrasini, non avendo, entrambe le formazioni, potuto gonfiare le reti.

Il match valido per la 13a giornata di campionato di Prima Categoria, ha visto i biancazzurri, oggi in divisa rossoblu, esprimere un gioco prettamente propositivo e con una linea difensiva molto compatta, in grado di debellare la minaccia terrasinese. Nessun calo di concentrazione, né segni di smarrimento durante la gara: gli uomini di mister Sergio Maggio, hanno dato il 100% durante tutto il corso del match.

Un test, che poteva comunque permettere ai monrealesi di accorciare di gran lunga le distanze rispetto al quinto posto impegnato dal Ribera, in considerazione di una grandissima azione, avvenuta prima dello scoccare dei 90’ regolamentari. All’87’, infatti, l’esultanza di Sucameli, è stata interrotta dal signor Giacomo Sciacca per un presunto fuorigioco, dopo un lancio lungo proveniente dalla difesa, proposto da un ottimo Rizzo, destando non poche perplessità alla formazione normanna. Il numero 9, era riuscito a sorprendere la linea difensiva del Terrasini e ad andare a segno.

Nei minuti di recupero, invece, i guantoni di un super Tafuri hanno negato la gioia all’attaccante terrasinese, Cusimano, bravo a coordinarsi ed a calciare al volo all’interno dell’area di rigore, dopo un morbido e preciso traversone proveniente da sinistra. Il punto guadagnato, tuttavia, permette a capitan Vassallo e compagni di raggiungere quota 16 punti e di mantenere la 7a posizione in classifica.