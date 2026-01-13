Calcio: Coppa Sicilia. Domani il Monreale cerca l’ingresso ai quarti di finale contro il Fada FC

È la gara di ritorno. Fischio d’inizio alle 15 al campo Cingallegra di Palermo

MONREALE, 13 gennaio - È già tempo di tornare in campo per il Città di Monreale che, domani pomeriggio, in occasione del match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Coppa Sicilia, dovrà riaffrontare il Fada Football Club, con l’intento di ribaltare il risultato d’andata.

In occasione del primo appuntamento, lo scorso 21 dicembre, al campo Conca d’Oro, durante l’ultimo minuto regolamentare, il capitano gialloblu, Nuccio, beffò la formazione normanna siglando l’1-0, consentendo alla propria squadra di aggiudicarsi il primo round. Il recente risultato, pone di fatto in salita il percorso dei biancazzurri all’interno della competizione. Capitan Vassallo e compagni, però, hanno già dimostrato una volta di saper gestire tale svantaggio e, nella fattispecie, in occasione del primo turno valido per i sedicesimi di finale, contro l’Animosa Civitas Corleone.

Stavolta, però, il roster di via Aldo Moro dovrà farlo al di fuori delle mura amiche e quindi lontano dal proprio pubblico. Il match, in programma per domani pomeriggio alle ore 15, vedrà infatti i monrealesi sfidare la squadra capolista del girone B di prima categoria presso il campo sportivo “Cingallegra” di Palermo, in via dell’Airone.

Lì, i ragazzi guidati da mister Maggio, dovranno battagliare, calcisticamente parlando, contro una squadra solida, presso un rettangolo di gioco ostile: quello in terra battuta. La gara, sarà diretta dal signor Riccardo Ricchiari della sezione di Palermo. Come di consueto e, compatibilmente alle condizioni logistiche, il match verrà trasmesso in diretta streaming.