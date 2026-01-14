Calcio: Coppa Sicilia. Il Monreale saluta la competizione: contro il Fada FC. finisce 0-0

Normanni ancora a secco di gol, i palermitani staccano il biglietto per i quarti di finale

PALERMO, 14 gennaio - Al campo “Cingallegra” di Palermo per i biancazzurri non è bastata questo pomeriggio una grande prova per provare a staccare il pass ed accedere ai quarti di finale di Coppa Sicilia.

Nonostante l’ottima prestazione, infatti, capitan Vassallo e compagni, al termine dei 90’ regolamentari, sono stati costretti a salutare, almeno per questa stagione, la competizione, non essendo riusciti, nemmeno stavolta, a concludere in rete. Gli uomini guidati da mister Maggio, oggi in tenuta rossoblu, hanno cercato, invano, di lanciare il cuore oltre l’ostacolo e di ribaltare l’1-0 in favore del Fada FC, maturato in via Aldo Moro lo scorso 21 dicembre, in occasione del match d’andata: nulla da fare.

Con il test di oggi, il Città di Monreale, non riesce ad insaccare la palla in rete per il terzo match consecutivo. Merito anche, stavolta, della solidità della squadra avversaria, brava a beffare i monrealesi nel minuto finale del primo round e a difendere, oggi, il vantaggio parziale. Tuttavia, per il roster all’ombra di monte Caputo, si chiude definitivamente la prima delle strade percorribili che portano alla promozione diretta nella categoria successiva. Domani, si tornerà, dunque, alle sessioni di allenamento dedicate al campionato, con l’obiettivo di raggiungere la posizione utile per l’accesso ai playoff.