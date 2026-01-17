Calcio: Prima Categoria. Trasferta ostica per il Città di Monreale: domani è sfida al Corleone

Biancazzurri attesi dall’Animosa Civitas: fischio d’inizio alle 15 allo stadio Santa Lucia

MONREALE, 17 gennaio - Per il Città di Monreale, abbandonata la Coppa Sicilia, è tempo di scendere nuovamente in campo per concentrare le proprie forze ed impiegarle sull’unica strada ormai percorribile ai fini del raggiungimento del primo obiettivo stagionale: la zona playoff.

I biancazzurri, sono reduci dall’ottima prestazione svolta contro il Fada Football Club lo scorso mercoledì, al campo Cingallegra, nell’impegno degli ottavi di ritorno della competizione siciliana. Il gioco offensivo e la lucidità espressa, peró, non hanno permesso di raccogliere i frutti sperati. Capitan Vassallo e compagni, infatti, sono a secco di reti da ben 270’. C’é un dato, comunque, che non va affatto sottovalutato e da cui, possibilmente, sarà necessario proseguire: l’imbattibilità e la porta inviolata in queste ultime 3 partite. Domani pomeriggio, la squadra che gli uomini di mister Maggio dovranno affrontare nel test valido per la 14a giornata di campionato, non é di certo l’ultima della classe.

L’Animosa Civitas Corleone, impegna saldamente il 4o posto in classifica del girone A a quota 25 punti. I giallorossi, fino ad ora, hanno collezionato 8 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Tra le mura amiche, su 6 gare, hanno sempre ottenuto il massimo del bottino, ad eccezione dello scontro diretto contro il Cittá di Cinisi. Dettagli, questi, che suggeriscono, almeno sulla carta, la difficoltà del match. Le due squadre, in questa stagione, hanno avuto l’opportunità di fronteggiarsi già tre volte. In occasione della gara del girone d’andata, quando i corleonesi riuscirono a strappare i tre punti al Monreale durante il 4’ di recupero, grazie all’1 a 0 siglato da Ribaudo che ne approfittò dell’uscita fuori tempo di Tafuri, al campo Conca d’Oro.

Tale beffa, venne reiterata nei minuti finali ai biancazzurri durante il primo round dei sedicesimi di finale di Coppa Sicilia, al campo Santa Lucia, con lo stesso risultato, poi ribaltato dai normanni presso il rettangolo di gioco in quel di via Aldo Moro. Domani pomeriggio, l’appuntamento è in programma alle ore 15: arbitrerà il signor Salvatore Pecoraro della sezione di Palermo. Compatibilmente con le condizioni logistiche, sarà trasmessa la diretta streaming del match.