Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, contro il Giuliana per chiudere in bellezza il girone d’andata

Dopo una prima parte di stagione perfetta, mister Garda vuole confermare l’ottimo operato svolto

MONREALE, 17 gennaio - Il Real Pioppo chiuderà il proprio girone di andata del campionato di Terza Categoria palermitana domani, domenica 18 gennaio, nella sfida interna contro il Giuliana Calcio.

La gara sarà la prima del nuovo anno solare per i gialloverdi, che hanno chiuso il 2025 con un filotto di vittorie invidiabile e replicato da nessuno all’interno dello stesso campionato.

Dopo le prime 8 vittorie in altrettante partite, adesso i gialloverdi vogliono confermare l’ottimo lavoro della prima parte di stagione per agguantare il sogno di vittoria del torneo. I già campioni di inverno scenderanno in campo domani alle ore 15 al campo Conca d’Oro di Monreale: la gara, diretta dal signor Francesco Piranio della sezione di Palermo, sarà trasmessa sul canale YouTube della società pioppese.