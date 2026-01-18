Calcio: Prima Categoria. Tra Corleone e Monreale finisce 1-1

Nel primo tempo il vantaggio dei normanni con Gennaro, per l’Animosa Civitas pareggia Ribaudo su rigore

CORLEONE, 18 gennaio - Ancora un pareggio per il Cittá di Monreale che, in occasione della 14a giornata di campionato del girone A, ha abbandonato lo Stadio Santa Lucia sul risultato di 1-1 dopo aver sfidato l’Animosa Civitas Corleone.

Con il match di oggi, capitan Vassallo e compagni, hanno infatti collezionato il quarto pareggio consecutivo, di cui uno maturato in Coppa Sicilia. Anche stavolta, peró, gli uomini di mister Maggio, non hanno peccato né di propositività di gioco, né di mancanza di lucidità. È stata, nella fattispecie, una gara che ha rispettato le aspettative, ovvero combattuta ed intensa. Il Cittá di Monreale, è riuscito ad annientare le differenze imposte dalla classifica, essendo sceso in campo con l’atteggiamento di chi sa vendere cara la pelle. Sul fronte opposto del campo, i corleonesi, hanno comunque saputo dimostrare il proprio spessore, non essendo, come già ribadito, gli ultimi della classe.

Relativamente alla cronaca del test odierno, va sottolineato il fatto che i biancazzurri, anche oggi in tenuta rossoblu, sono riusciti finalmente ad andare in rete. Dopo un digiuno lungo 282’ di gioco, a salire in cattedra, al 12’ giro d’orologio, è stato Gabriele Gennaro, bravo, dopo il lancio lungo di Lepre da centrocampo su calcio di punizione, ad approfittarne della sponda di Sucameli facendosi, col fisico, lo spazio per calciare di destro tra due difensori (0-1).

L’entusiasmo dei normanni, peró, è durato fino al 37’ quando, sugli sviluppi di un calcio piazzato in prossimità del vertice sinistro dell’area di rigore, Ciccio Arena, nel contrastare il giocatore giallorosso Castiglione, ha commesso fallo costringendo il signor Salvatore Pecoraro ad indicare il dischetto. Dagli undici metri, sarà qualche secondo dopo il numero 10 Ribaudo ad agganciare il pareggio, calciando nell’angolino sinistro della porta e spiazzando Tafuri. Il risultato di parità, consente comunque al club di via Aldo Moro di raggiungere nuovamente la 6a posizione, vista la sconfitta maturata dai Delfini Sporting Arenella, nella giornata di ieri, contro la capolista Sferracavallo.