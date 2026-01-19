Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo infermabile: battuto il Giuliana 2-0

Sono 9 su 9 per i pioppesi: girone d’andata perfetto per la banda di mister Garda

MONREALE, 19 gennaio - Real Pioppo, sei infermabile! La squadra del presidente Parlato non sa più come arrestare la sua furia agonistica: anche il Giuliana è stato battuto dai gialloverdi, sempre più primi nel Girone B del campionato di Terza Categoria.

Sono i gemelli del gol D’Amico-Parlato a firmare anche questa gara. Dopo una traversa scheggiata ed un vero e proprio assedio alla porta ospite, il Real Pioppo sblocca la gara al 24’ con Marco D’Amico, servito al centro da uno stoico Dalfino, abile a rubare palla sulla fascia al difensore avversario.

I gialloverdi si muniscono di pazienza ed umiltà nella seconda parte di gara, dove il Giuliana non vuole abbandonare mai il treno della partita tentando di agguantare il pareggio. L’epilogo, però, è lo stesso delle altre volte: su un calcio di punizione battuto dalla propria metà campo, il Real Pioppo si distende in contropiede con la coppia D’Amico-Parlato. Stavolta è il 21 a travestirsi da assistman e a servire un cioccolatino prelibato solamente da scartare al suo partner in crime, che torna a firmare il tabellino al minuto 87.

2-0 e triplice fischio che seguirà poco dopo. Il Real Pioppo inanella la nona vittoria consecutiva, 27 punti su 27 disponibili conquistati nel girone di andata. Un ruolino di marcia inarrivabile, come mai era successo nelle ultime stagioni di Terza Categoria. Sono pochissime le squadre in Sicilia che possono fregiarsi del nobile titolo di non aver ancora perso una partita in stagione: il Real Pioppo è tra quelle. E così facendo, non si può che sognare.