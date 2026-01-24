Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo alla ricerca della decima: al Conca d'Oro arriva il Palazzo Adriano

I ragazzi di mister Garda vogliono andare in doppia cifra di vittorie. Calcio di inizio domani alle ore 11:30

MONREALE, 24 gennaio - Il Real Pioppo continua il suo percorso - sino ad adesso netto - nel campionato di Terza Categoria.

Nel girone B della divisione palermitana, per ora non vi è partita: i gialloverdi sono primi a punteggio pieno dopo un girone di andata perfetto. Il cammino riprende questa domenica con la sfida al Palazzo Adriano, la prima squadra sconfitta in stagione dalla compagine di mister Garda.

Dal 5-1 di qualche mese fa, sono cambiate diverse cose. Per il Real Pioppo è stata quell'iniezione di fiducia e di speranza che la stagione 2025/26 potesse essere speciale. Ed al momento, cosi sembrerebbe essere. Per gli arancioneri, invece, la pesante debacle iniziale non ha pregiudicato l'andazzo della stagione: i palazzesi sono al momento in quinta posizione in classifica, alle pendici della zona playoff, con 13 punti conquistati.

Per questo, la gara del Conca d'Oro non sarà da sottovalutare per il Real Pioppo. Il calcio di inizio è previsto per le ore 11:30, a causa della coincidenza con il Città di Monreale che, nella stessa giornata e nello stesso campo, affronterà il temibile Sicilia FC quattro ore dopo. La gara, visibile sul canale YouTube del club pioppese, sarà diretta dal signor Filippo Quartararo della sezione di Palermo.