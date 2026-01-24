Calcio: Prima categoria. Il Monreale domani sfida la Sicilia FC

Fischio d’inizio alle 15:30 al campo Conca d’Oro

MONREALE, 24 gennaio - Ancora un test importante da sostenere per capitan Vassallo e compagni che domani, in occasione della 15a giornata di campionato del girone A, saranno chiamati ad affrontare, presso il rettangolo di gioco di via Aldo Moro, il Sicilia Football Club.

I biancazzurri sono reduci da un importante pareggio maturato a Corleone, la scorsa domenica, contro l’Animosa Civitas. Considerando anche l’ultimo match di Coppa Sicilia dello scorso 14 gennaio, contro Fada F. C., il Cittá di Monreale, il quale da inizio 2026 non ha mai perso, proviene da ben 4 risultati di parità consecutivi. Tutto ciò, ha permesso agli uomini di mister Maggio di riappropriarsi della 6a posizione in classifica, a pari punti con Delfini Sporting Arenella, avendo guadagnato in questa stagione un totale di 17 punti.

Al momento, però, il 5° posto blindato dal Ribera 1954, che permette l’accesso ai playoff, resta distante 7 unità. È per tali ragioni che, indipendentemente dal percorso del roster agrigentino, i normanni hanno l’obbligo di impegnarsi ad ottenere sempre il massimo, partita dopo partita. Domani, almeno sulla carta, non sarà però così semplice. Sul fronte opposto, gli avversari, nonché i secondi della classe, possono ancora ambire a ben altri obiettivi.

Nonostante l’imbattibile macchina targata “Sferracavallo 2023” abbia saldamente occupato la prima posizione con 38 punti, il Sicilia F.C., anche senza titoli accademici, comprende che la matematica promozione per i rossoverdi della borgata marinara risulta essere ancora lontana. Il club della “Trinacria scudata”, differisce dalla prima posizione appena 6 punti e, possibilmente, in questi ultimi 8 appuntamenti, avendolo dimostrato sul campo, venderà senz’altro cara la pelle. Questo, anche in considerazione del fatto che, con un totale di 38 reti, detiene il titolo di miglior attacco in questo girone: una vera e propria macchina da gol.

Domani, il fischio d’inizio, è in programma alle 15:30 al campo Conca d’Oro di Monreale. L’arbitro designato, invece, sarà il signor Giovanni Gabriele Perna della sezione di Palermo. Come di consueto per i match interni e, compatibilmente alle condizioni logistiche, sarà garantita la diretta streaming del match.