Aggiornati i valori soglia dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali

Riduzioni previste anche sulle bollette idriche emesse dall’Amap

MONREALE, 26 gennaio – L’Arera ha aggiornato il valore della soglia dell’Isee per consentire alle famiglie economicamente svantaggiate di accedere ai bonus sociali.

Così, per quest’anno, il limite massimo di reddito per l’accesso automatico alle agevolazioni passa da 9.530 a 9.796 euro; è stata invece confermata in 20.000 euro la soglia per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

L’adeguamento è stato disposto tenendo conto dell’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Introdotto alla fine del 2007, nel corso degli anni il sistema dei bonus sociali è stato via via ampliato e diversificato; le riduzioni tariffarie, che sono differenziate a seconda del servizio a cui si riferiscono, vengono applicate automaticamente in sede di fatturazione a favore di chi ne ha diritto.

Le famiglie interessate possono beneficiare delle agevolazioni in modo diretto e cumulativo provvedendo semplicemente a presentare all’Inps la “dichiarazione sostitutiva unica" (DSU), che è indispensabile per ottenere l’attestazione Isee.

Per quanto riguarda l’energia elettrica e la fornitura del metano gli sconti sono pari rispettivamente al 30 e al 15 per cento della spesa per le utenze, mentre sulla Tari è previsto un abbattimento del 25 per cento sulla tassa dovuta per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Relativamente al servizio idrico, che per i cittadini di Monreale è gestito dall’Amap, con il bonus è riconosciuta la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia dell’utente: quindi, ad esempio, garantisce a un nucleo anagrafico formato da quattro persone di non pagare 73 metri cubi di acqua all’anno.