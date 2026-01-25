Skip to main content
Calcio: Prima categoria. Il Monreale riaggancia il Sicilia: al Conca d’Oro finisce 1-1

· Calcio

Succede tutto nel secondo tempo: al gol di Morana, risponde Di Stefano

MONREALE, 25 gennaio - In questa domenica pomeriggio uggiosa, il match valido per la 15a giornata di campionato del girone A tra Città di Monreale e Sicilia Football Club, termina sul risultato di 1-1.

Una gara nella quale i biancazzurri, nonostante un primo tempo anonimo, sono riusciti, negli ultimi 20’ di gioco, ad esprimere una grande reazione d’orgoglio, sgambettando la seconda in classifica e rischiando persino di vincere.

Nella prima frazione di gara, infatti, i normanni, fanno fatica ad uscire con le proprie qualità ed a tratti restano schiacciati nella propria metà campo, nonostante le conclusioni interessanti dalla trequarti di Vassallo e Spalletta che peró terminano al di fuori dello specchio avversario. Opportunità, quelle del Monreale, comunque meno pericolose di quelle prodotte dalla squadra ospite a cui è stato negato, in almeno due occasioni, la gioia del gol con salvataggi in prossimità della linea di porta.

Alla ripresa, bastano appena 2 giri d’orologio al Sicilia F.C. per sbloccare il match: un ispirato Spina, in corsa sulla fascia sinistra, decide di mettere un traversone in mezzo che supera i guantoni di Tafuri, concedendo a Morana il tocco del tap-in vincente, smarcatosi da Porzio (0-1).
A salire in cattedra nei biancazzurri, invece, é Di Stefano che, da subentrato e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, al 70’, riesce da vero ariete ad impattare il pallone e gonfiare la rete (1-1), approfittandone del momento di crescita della squadra, generato indubbiamente da un’altra risorsa, ovvero Di Liberto che, anch’esso innestato da mister Maggio a partita in corsa, è riuscito a dare una grossa scossa ai compagni, rendendosi finanche pericoloso con un tiro su calcio piazzato, beccando il legno orizzontale.

