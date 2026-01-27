Calcio: Eccellenza. Nuova avventura per il monrealese Giovanni Ignoffo: è il nuovo allenatore del Marsala

Dopo l’esonero di mister Chinnici, la società lilibetana ha individuato nell’ex Palermo la figura giusta per ripartire

MARSALA, 27 gennaio - Torna in pista Giovanni Ignoffo. L’allenatore monrealese, con un passato nel calcio professionistico con le maglie di Palermo e Napoli tra le altre, è stato ufficializzato come nuovo tecnico del Marsala 1912.

La formazione lilibetana è tra le squadre più competitive del Girone A del campionato di Eccellenza Siciliana. Il progetto del presidente Casa, che ha rilanciato il titolo societario con un’importante campagna acquisti estiva, prevedeva una lotta a due per la vittoria del torneo con il pregiato Licata.

Il testa a testa con i gialloblù, però, è andato via via affievolendosi in seguito ad alcune prestazioni opache con squadre, sulla carta, con una rosa meno attrezzata di quella marsalese. A farne le spese, come spesso accade, è il tecnico: l’esperto Filippo Chinnici, infatti, è stato esonerato nella giornata di ieri dopo l’ultima sconfitta in casa del Bagheria Città delle Ville, che aveva fatto scivolare il Marsala a -10 dal Licata capolista.

La società marsalese ha quindi individuato nella figura di Ignoffo l’uomo giusto per ripartire. Dopo la fine della sua carriera agonistica, l’ex calciatore normanno si è reinventato come allenatore. L’ultima avventura in panchina si è concluso con un esonero, a Chieti. Prima ricollocato come direttore sportivo, Ignoffo ha deciso di abbandonare nel mese didicembre la società.

Per lui, si tratta di un ritorno a Marsala: aveva vestito la maglietta lilibetana nella parte conclusiva della stagione 1999/00, dove, formando una coppia difensiva con un giovane Pietro Accardi, non è riuscito ad evitare la retrocessione della formazione marsalese in Serie C2. Ecco di seguito il comunicato della società SSD Marsala 1912.

"SSD Marsala 1912 comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra a Giovanni Ignoffo. II presidente Angelo Casa e tutto il club azzurro augurano al nuovo tecnico e al suo staff un buon lavoro, nella convinzione che il loro contributo possa dare nuova energia e ambizione al percorso sportivo della squadra".