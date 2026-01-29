Calcio: Trofeo delle Province. Aggressione verbale all’arbitro, Altofonte-Real Pioppo termina in anticipo

Al 72’, sul punteggio di 2-1 per i gialloverdi, il direttore di gara l’arbitro fischia la fine, dopo un alterco con un tesserato altofontino

MONREALE, 29 gennaio - Una partita intensa, terminata nel peggiore dei modi. Al 72’ della gara tra Altofonte e Real Pioppo, valida per l’andata dei quarti di finale del Trofeo delle Province, l’arbitro Federico Rancatore fischia tre volte.

Il motivo è da imputare ad una condotta potenzialmente violenta di un tesserato della società altofontina, che avrebbe aggredito verbalmente il direttore di gara palermitano.

Rancatore, dunque, fischiando tre volte, ha posto fine alla gara, che sarà soggetta alla decisione finale del giudice sportivo per valutare il da farsi: o concluderla definitivamente con la vittoria a tavolino (e conseguente passaggio del turno) per il Real Pioppo, oppure farla riprendere dal 72’ di gioco.

La partita, spostata a causa delle condizioni atmosferiche al Conca d’Oro di Monreale - seppur in casa sulla carta stesse giocando l’Altofonte - vedeva in vantaggio il Real Pioppo. Una gara con poche vere e proprie occasioni nel primo tempo, dove a sbloccarla è stata una magia da calcio di punizione di Stefano Parlato al 44’.

Nella ripresa l’Altofonte aveva agguantato al 51’ il pareggio, con il tap-in di Tinaglia, dopo un tiro dalla distanza che si era infranto sulla traversa della porta difesa da Cammuca. Al 70’, però, era il solito Ciriminna, da situazione di calcio d’angolo, a trovare la deviazione giusta per battere Bonanno e centrare la rete del definitivo 2-1.

Qualche minuto dopo, è scoppiata una discussione vicino alle panchine, al termine della quale il direttore di gara ha fischiato tre volte. Un’ingiuria di troppo dalla panchina altofontina lo avrebbe spinto a decretare la fine della gara. Adesso la palla passa al giudice sportivo, che dovrà decretare la sorte dell’incontro tra due società amiche, irrigidite dalla pioggia e dall’agonismo nel corso della partita di ieri sera.