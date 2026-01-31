Calcio: Prima Categoria. Città di Monreale domattina a Marsala con l’obiettivo tre punti

Fischio d’inizio alle 11:30 al campo Mariano Di Dia

MONREALE, 31 gennaio - Per il Città di Monreale i minuti scorrono e, seppur ancora imbattuto in questo 2026, dovrà impegnarsi, già da domani, per invertire il trend dei pareggi raccolti da inizio mese ad ora, per provare a raggiungere quanto prima la zona playoff, prima che il percorso si complichi.

I biancazzurri, reduci dal match casalingo contro il Sicilia F.C. che ha visto, nell’ultima mezz’ora di gioco, i palermitani in grande difficoltà dopo un avvio di gara perfetto, domattina, in occasione del match valido per la 16ª giornata di campionato, dovranno raggiungere il territorio trapanese per interfacciarsi, calcisticamente parlando, contro una delle due squadre locali che partecipano al medesimo girone: l’Atletico Marsala. Si tratta di un test, almeno sulla carta, del tutto abbordabile, considerando anche quanto dimostrato sul campo dai normanni, durante i recenti incontri.

Gli uomini di mister Maggio, hanno infatti la capacità di reagire anche nei momenti più difficili e, grazie alle qualità dell’intera rosa, sanno di poter spostare gli equilibri dalla loro parte, a partita in corso. Il roster lilibetano, invece, tra le mura amiche, cercherà di difendere il proprio status in classifica, in considerazione del fatto che a quota 15 punti, alla 9a posizione, tiene distante la zona play-out di ben 4 unità, con 4 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte. É necessario sottolineare il fatto che, seppure le due squadre abbiano obiettivi differenti, domani, scenderanno in campo con la stessa grinta e motivazione.

Ciononostante, i biancazzurri, sanno che certi traguardi, sono raggiungibili passando anche e soprattutto da queste partite e, il non ottenimento del bottino pieno, potrebbe complicare la questione. In occasione del girone d’andata, già i monrealesi hanno dimostrato il proprio spessore, nei confronti dell’Atletico Marsala, imponendosi con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Sucameli ed al rigore siglato da Arena, presso il campo di via Aldo Moro. Capitan Vassallo e compagni, dunque, avranno l’obbligo di ripetersi. L’appuntamento, é in programma alle 11:30 al campo Mariano Di Dia: arbitrerà il signor Salvatore Scaduto della sezione di Trapani.