Calcio: Terza Categoria. Continua la corsa del Real Pioppo: domani sfida contro il Fada U21

Mister Garda alla ricerca dell’undicesima vittoria consecutiva. Calcio di inizio alle ore 11

MONREALE, 29 gennaio - Una partita intensa, terminata nel peggiore dei modi. Al 72’ della gara tra Altofonte e Real Pioppo, valida per l’andata dei quarti di finale del Trofeo delle Province, l’arbitro Federico Rancatore fischia tre volte.

Pioppo che, al Cingallegra di Palermo, cercherà di mantenere aperto il filotto di vittorie, arrivato a 10 consecutive nelle prime 10 di campionato. Contro vi sarà la selezione under 21 del Fada, società della borgata di Falsomiele che sta procedendo a gonfie vele nel campionato di Prima Categoria e che, con la sua seconda formazione, sta facendo maturare tanti giovani prospetti in questo complicato girone di Terza Categoria.

L’appuntamento è previsto alle ore 11 al campo di Via Cingallegra di Palermo. Direttore di gara sarà il signor Matteo Tripodo della sezione di Palermo. La gara sarà disponibile sul canale YouTube della società di frazione.