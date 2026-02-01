Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, undicesima meraviglia: sconfitto anche il Fada U21

I gialloverdi si impongono al Cingallegra per 6-1

PALERMO, 1 febbraio - Arriva un’altra grande vittoria per i ragazzi di mister Garda che, sulla terra battuta del campo di via Cingallegra, sconfiggono anche il Fada e si assestano sempre più in prima posizione nel Girone B del campionato di Terza Categoria palermitana.

Gialloverdi che si scontrano contro una formazione giovane e ben messa in campo, che concede poco nella prima parte di gara. Il Real Pioppo però spinge forte e al 27’ la sblocca: un flipper impazzito in area concede a Randazzo un pallone da scaricare verso la porta avversaria, bucando il portiere e scatenando la gioia dei tanti tifosi pioppesi giunti all’impianto palermitano.

Dieci minuti dopo, al 37’, c’è spazio anche per Gabriele Dalfino: l’esterno gialloverde si accentra e pennella un mancino prelibato che si insacca in gol. A fine primo tempo, gli ospiti sono avanti per 2-0.

Il Fada rientra in campo con coraggio e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, trova in mischia la rete che dimezza lo svantaggio al 54’. Gol che sveglia il Real Pioppo che, nonostante il diluvio che si è abbattuto sul campo (già di per sé complicato per giocarvi), al 71’ trova la rete del 3-1 con la solita punizione di Stefano Parlato e - tre minuti dopo - anche il 4-1 con il colpo di testa preciso del veterano Fulvio Castronovo.

All’81’, Castronovo è ancora protagonista con un passaggio filtrante che si trasforma in un assist per Emanuele Calderone, che mette a sedere difensore e portiere e sigla il 5-1. Il Fulvio Castronovo show continua con un’altra prodezza balistica dalla distanza, con una deviazione che frega il portiere del Fada U21 e permette al Real Pioppo di chiudere il set: 6-1 al Cingallegra.

Pioppesi che trovano l’undicesima vittoria consecutiva e proseguono sul solco delle ultime recenti imprese. In attesa dei risultati che matureranno al termine di questa domenica, la banda di mister Garda continua a far sognare i suoi sostenitori, uniti verso un unico obiettivo che, domenica dopo domenica, acquista forme più concrete e sempre meno astratte. Un sogno che, piano piano, sta per diventare realtà.

Altra domenica di festa, quindi, per il Real Pioppo, che tornerà a lavoro in settimana per preparare la prossima sfida contro il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia.