Calcio: Prima Categoria. Monreale, tre gol a Marsala per continuare a sognare

Contro l’Atletico finisce 3-1. Le reti di Di Stefano, Diliberto e Sucameli, consentono ai normanni di ottenere la prima vittoria dell’anno

MARSALA, 1 febbraio - Dopo un lungo digiuno, il Cittá di Monreale, questa mattina, è riuscito a raggiungere il primo successo del 2026, contro l’Atletico Marsala, imponendosi per 3-1 nel grigio e gelido freddo del campo Di Dia della contrada trapanese.

Gli uomini di mister Maggio, oggi decimati a causa di vari acciacchi, in questo mese, hanno collezionato soltanto 4 pareggi, garantendo comunque un certo atteggiamento in termini di solidità e, comunque, l’imbattibilità da inizio 2026. Si tratta di una squadra che, anche senza manovre di mercato, ha saputo reagire rispetto al deludente girone d’andata e che, in questo momento, comincia a raccogliere quanto di buono seminato. La cronaca di oggi, parla infatti di una prestazione importante dei monrealesi, capaci di far pesare la propria supremazia agli avversari lilibetani, con Diliberto vero trascinatore.

Già al 6’ di gioco, i biancazzurri, oggi in tenuta rossoblu, incidevano sul tabellino la prima marcatura, con Di Stefano che, sulla falsa riga del gol realizzato la scorsa settimana contro il Sicilia F.C. e sugli sviluppi quindi di un calcio d’angolo, ha battuto l’estremo difensore marsalese colpendo il pallone di testa (0-1), con un assist al bacio di Diliberto. Tuttavia, bastano altri 5 giri d’orologio a capitan Vassallo e compagni per aumentare le distanze.

Il “folletto” in maglia numero 4 proveniente dal quartiere San Vito, dal limite dell’area e su calcio piazzato, oggi, a differenza della scorsa settimana, è riuscito ad individuare magistralmente l’incrocio e quindi la rete (0-2), prima di procurarsi il calcio di rigore al 37’, concedendo al compagno Sucameli la possibilità di calciare dagli 11 metri e di salire in cattedra (0-3). Sul finale, sarà poi l’argentino marsalese Fabricio Di Tommaso ad accorciare, invano, le distanze, con la rete dell’1 a 3.

Con la vittoria di oggi, il Cittá di Monreale, almeno per il momento ed in attesa del match tra Ribera 1954 e Delfino Sporting Arenella, sale dunque a quota 21, in 6a posizione.