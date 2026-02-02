Torneo dei quartieri e delle Frazioni di Monreale, si accendono i motori in vista della nuova edizione

Ecco tutte le novità

MONREALE, 2 febbraio – È appena stato pubblicato sul sito dell’associazione il nuovo regolamento che sarà in vigore in occasione della prossima edizione. Tante le novità a partire da questa stagione, ecco qualche punto chiave.

I giocatori si iscriveranno in automatico attraverso un form presente nel sito, muniti di certificato di residenza e documenti da caricare. In automatico verranno smistati nelle squadre del loro quartiere o frazione di appartenenza. Sarà consentita l’iscrizione solo tramite sito entro le 20 del 15 marzo prossimo.

L’edizione 2026 prevede pure che ⁠venga abbandonata la modalità a due gironi: ci sarà un girone unico (stile Champions League) nel quale ogni squadra effettuerà cinque partite a testa. Il calendario delle partite sarà stilato in modo telematico, con le squadre che verranno divise in fasce a seconda del piazzamento dell’anno precedente-. Questo, spiegano gli organizzatori, per cercare ancora di più di equilibrare il torneo.

Nella speranza che l’Italia si qualifichi ai mondiali, inoltre, non si disputeranno partite in contemporanea con quelle della Nazionale azzurra. Fra le novità merita rilievo quella del “Var sperimentale” per cercare di capire qualche situazione dubbia. Il torneo avrà inizio 24 maggio e conclusione presumibilmente il 5 luglio. “L’associazione – afferma il presidente Alessio Tarallo – sta cercando di alzare ancora più il livello e nel frattempo mantenere i punti di forza del torneo. Stiamo cercando di digitalizzare più possibile la competizione. Quest’anno proveremo in via sperimentale il Var e forse siamo i primi che lo fanno in un torneo amatoriale. Quest’anno con la nuova modalità vogliamo cecare di portare quasi allo stesso livello tutte le squadre. Serviremo il solito ottimo servizio di diretta e foto. Inoltre quest’anno la nuova edizione della trasmissione televisiva condotta da Enzo Ganci”.