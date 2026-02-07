Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, molto passa da qui: sfida interna contro il Borgo Vecchio

Al Conca d’Oro, i gialloverdi possono ipotecare il campionato contro la seconda in classifica. Calcio di inizio domani alle 15

MONREALE, 7 febbraio - Dopo aver superato il giro di boa di una stagione sino ad adesso straripante, il Real Pioppo non ha intenzione di arrestare la sua furia.

Al Conca d’Oro, domani domenica 8 febbraio sarà disputata la gara contro il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia. Prima contro seconda, anche se la classifica parla chiaro: vi sono ben undici lunghezze di distanza tra le due formazioni, con una vittoria gialloverde che potrebbe far definitivamente partire il countdown per rendere il sogno realtà.

Calcio di inizio alle ore 15:30: a dirigere l’incontro del Conca d’Oro di Monreale sarà il signor Christian Imparato della sezione di Palermo. Sarà possibile vedere la gara sul canale YouTube della società gialloverde.