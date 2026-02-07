Calcio: Prima Categoria. “Sosta campionato? Ricarichiamo le batterie ma continuiamo a lavorare”

Il Città di Monreale tornerà in campo il 22 febbraio contro la capolista. Il presidente, Fabrizio Reres: “Non possiamo fermarci, stiamo vivendo un momento positivo”

MONREALE, 7 febbraio - Nel momento stagionale migliore del Città di Monreale, arriva la consueta sosta annuale di campionato, utile a concedere alle squadre ancora coinvolte a possibilista di sostenere con serenità gli impegni di coppa.

Capitan Vassallo e compagni, come già raccontato, in questo 2026, nonostante i 4 pareggi e la prima vittoria maturata la scorsa settimana contro l’Atletico Marsala, non hanno mai perso. Quest’ultimo tratto di percorso è, senza ombra di dubbio, frutto del lavoro svolto sin da inizio stagione e che adesso, anche se in ritardo, sta permettendo a mister Sergio Maggio di raccogliere i frutti sperati.

Di tutto ciò, ne sono edotti i vertici del club: “I ragazzi stanno bene - afferma Reres -. Hanno maturato una condizione ottimale, sia dal punto di vista fisico che atletico. La sosta - spiega il presidente - é un’opportunità per ricaricare le batteria, ma non possiamo permetterci di dormire sugli allori. In queste due settimane di pausa, avremo modo di recuperare tra l’altro qualche pedina, costretta ai box per qualche acciacco. Al rientro ci faremo trovare pronti”. Il 22 febbraio, infatti, i biancazzurri dovranno sostenere in occasione della 17a giornata di campionato, il big match contro la capolista Sferracavallo.

“Stiamo vivendo un momento positivo - prosegue - e dobbiamo restare concentrati sull’obiettivo playoff. La società, sta lavorando con profondo impegno per riportare il nome del nostro territorio in palcoscenici calcistici sempre più importanti, ma non solo”. Il numero uno del club di via Aldo Moro, infatti, anticipa che il Cittá di Monreale, con l’adesione alla 10a edizione del “Carnival Cup”, il torneo rivolto alle categorie giovanili delle squadre della Sicilia, ospiterà 30 società provenienti da tutta l’isola, al campo Conca d’Oro, nei giorni 13, 14 e 15 febbraio. “Ci sarà una considerevole affluenza di pubblico. A breve - conclude - daremo ulteriori dettagli”.