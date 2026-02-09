Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, il sogno sta per realizzarsi: battuto anche il Borgo Vecchio

Lo scontro tra prima e seconda si risolve a favore dei gialloverdi, che vincono 3-0

MONREALE, 9 febbraio - Sogno ad occhi aperti per il Real Pioppo, che si avvicina alla vittoria del campionato di Terza Categoria.

Un girone “divorato” dai ragazzi di mister Garda, che ieri hanno rifilato altri tre gol alla seconda in classifica, il Borgo Vecchio Molo Santa Lucia. I gialloverdi del presidente Parlato non sbagliano un colpo, e centrano la dodicesima vittoria in dodici gare di campionato (13 su 13 se si conta anche l’andata della gara del Trofeo delle Province contro l’Altofonte). Un cammino stratosferico, che flirta con la perfezione e sta spiegando il tappeto rosso per la realizzazione del sogno del sodalizio pioppese.

La gara del Conca d’Oro si risolve con le magie dei soliti noti: già al 20’ il risultato cambia a favore del Real Pioppo, grazie alla prima gioia stagionale del veterano Alessio Lo Grande. Spazio per le esultanze anche per capitan Scalici, che si incunea in area e trova la rete del 2-0 al 70’.

Il Borgo Vecchio non molla, e prova a riaprire la gara cinque minuti dopo guadagnando un calcio di rigore: sale in cattedra quindi Francesco Cammuca, estremo difensore più che affidabile, che tiene la porta inviolata ipnotizzando il suo avversario, che aveva provato invano a batterlo dagli undici metri.

La ciliegina sulla torta è la rete del bomber D’Amico al minuto 86, per sentenziare un’altra domenica di festa e felicità dalle parti della tribuna gialloverde. Real Pioppo inarrestabile: una forza della natura che continua a dettare legge nel girone B della Terza Categoria palermitana.

Ed adesso, tra le vie di Pioppo, non si parla più del “se”, ma del “quando” il sogno sarà realtà. Una risposta a questa domanda ce la dà la matematica: al Real servono 4 punti nelle 6 gare rimanenti per laurearsi campione ed essere promosso in Seconda Categoria. Un miraggio che, grazie al lavoro di mister Garda, dello staff e dei giocatori, potrebbe diventare presto uno scenario concreto e vivo. Forse già nella prossima gara, contro l’Altofonte, prevista per l’1 marzo.

Intanto, il Real Pioppo potrà usufruire di una settimana di riposo, tornando all’opera giorno 22 febbraio per la semifinale d’andata del Trofeo delle Province (avversario ancora da definire in attesa delle gare di ritorno dei quarti di finale).