Benedetto Failla, una giovane promessa monrealese sogna

Il difensore centrale ha fatto l’esordio in Eccellenza a soli 16 anni

MONREALE, 10 febbraio - Ha soltanto 16 anni, ma già sta facendo vedere di che pasta è fatto. Per Benedetto Failla, classe 2009, monrealese, arriva l’esordio da titolare nel campionato siciliano di Eccellenza

Nonostante la pesante sconfitta rimediata dal CUS Palermo nella trasferta di Bagheria (gara valevole per il Girone A), il giovane centrale mancino ha offerto una prestazione positiva, distinguendosi tra i giocatori schierati dalla formazione guidata da mister Ferdinando Zappavigna.

Failla si era già messo in evidenza nelle scorse settimane con ottime prestazioni nella formazione Under 17, dimostrando qualità e personalità che gli sono valse l’opportunità di esordire dal primo minuto in prima squadra.

Difensore dotato di grande struttura fisica e attenzione in marcatura, Failla si fa valere soprattutto nel gioco aereo e nelle situazioni da palla inattiva. Alto 195 centimetri, è un centrale capace di guidare il reparto e, all’occorrenza, può essere impiegato anche come “braccetto” sinistro in una difesa a tre. Leadership e presenza fisica sono le qualità che più colpiscono di questo giovane talento su cui hanno messo gli occhi tante società professionistiche con l’auspicio che possiamo vederlo nei campi di calcio più importanti.