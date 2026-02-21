Calcio: Prima Categoria. Domani per il Monreale è sfida alla capolista

Alle 15,30 al Conca d’Oro arriva lo Sferracavallo 2023, ancora imbattuto

MONREALE, 21 febbraio - Dopo la sosta di Carnevale, il Città di Monreale torna in campo per il match più atteso della stagione, valido per la 17ª giornata di campionato, contro la capolista del girone A, ovvero lo “Sferracavallo 2023”.

Gli uomini di mister Maggio sono pronti e carichi a molla. Nelle ultime settimane, durante il periodo di stop delle competizioni, hanno continuato a lavorare sodo in occasione delle sedute di allenamento per rispondere, al prossimo test, nel migliore dei modi. Allo stato attuale, gli avversari di domani, risultano ancora imbattuti in questa stagione. All’andata, i rossoverdi, presso lo stadio “Franco Lo Monaco”, si imposero nei confronti dei normanni per 2 reti a 1, grazie ai gol firmati da Di Giorgi e Cernigliaro. Inutile fu il pareggio momentaneo siglato da Ciccio Arena, alla ripresa.

Quel test di novembre, appartiene peró ad uno dei capitoli iniziali dei biancazzurri i quali, al netto della cronaca, hanno saputo dimostrare in campo solo successivamente le proprie qualità. Uno spessore che, capitan Vassallo e compagni, intendono ribadire anche domani, a seguito di una scia di risultati utili conseguiti in questo 2026. Il roster della borgata marinara, tuttavia, continua a distinguersi in questo girone per le 16 vittorie ottenute e per i soli 2 pareggi registrati da inizio campionato. I 32 gol fatti, consentono loro di fregiarsi del secondo miglior attacco e, con le sole 8 reti subite, della miglior difesa del girone.

I normanni, al sesto posto con 21 punti, restano ancora inchiodati alle porte dei playoff, serrate al momento dal Ribera, distante 6 unità. Nell’intento di agganciare la società agrigentina, in via Aldo Moro sanno perfettamente che nessun passo falso puó essere ammesso e che, qualsiasi errore in questo percorso finale, potrebbe causare un danno irreversibile, almeno per quest’anno. Domani, l’appuntamento è in programma alle 15.30 al campo Conca d’Oro: arbitrerà il signor Salvatore Gruttadauria della sezione di Caltanissetta. Come di consueto, sarà possibile fruire del match anche attraverso la diretta streaming su YouTube.