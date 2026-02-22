Calcio: Trofeo delle Province. Semifinale d’andata per il Real Pioppo: stasera al Conca d’Oro arriva il Borgo Vecchio

I ragazzi di mister Garda affronteranno la squadra palermitana anche in Coppa: start alle 20

MONREALE, 22 febbraio - Ancora Borgo Vecchio Molo Santa Lucia per il Real Pioppo. Le prime due squadre della graduatoria del Girone B di Terza Categoria palermitana si affronteranno anche per la semifinale della fase regionale del Trofeo delle Province.

In campionato, il Real Pioppo ha già avuto la meglio due volte su due rispetto alla compagine rosanero. Iconica l’ultima vittoria, datata 14 giorni fa, in casa: un netto 3-0 che, per le vie del territorio pioppese, ha fatto partire il countdown per la festa finale.

L’obiettivo per mister Garda ed i suoi giocatori, però, è quello di rimanere concentrati anche in vista dell’impegno di coppa. Dopo la vittoria a tavolino nel doppio confronto con l’Altofonte FC, portare a casa la qualificazione al termine di questa duplice sfida contro il Borgo Vecchio significherebbe aggiudicarsi un pass per la finalissima contro la vincente dell’altra semifinale tra Castelbuono e Soccer Tirreno Cerda Giuseppe.

Intanto, c’è da pensare alla gara d’andata, che si terrà oggi alle ore 20 al campo Conca d’Oro di Monreale. Un orario inusuale, dovuto ai diversi impegni già in essere nel calendario dell’impianto monrealese. Il Real Pioppo si farà comunque trovare pronto per tentare di proseguire il filotto di vittorie consecutive che continua ad aggiungere nuove partite settimana dopo settimana.

La gara, diretta dal signor Gabriele Traina, sarà visibile sul canale YouTube del sodalizio pioppese.