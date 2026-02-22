Calcio: Prima Categoria. Impresa Monreale, lo Sferracavallo crolla al Conca d’Oro per 2-1

I normanni pongono fine all’imbattibilità dei palermitani: nel primo tempo Sucameli risponde alla rete di Gambino, nel finale ci pensa Ferreri
MONREALE, 22 febbraio - Pomeriggio di festa, questo pomeriggio, al campo Conca d’Oro, dove il Monreale, riesce nell’impresa di sgambettare la corazzata proveniente da Sferracavallo, fino ad oggi imbattuta, con un prepotente risultato di 2-1.
I palermitani hanno infatti sprecato l’opportunità di saldare il momentaneo vantaggio registrato nella prima fase di partita, ribaltato poi dai padroni di casa. È il minuto 29 quando, con una prodezza al volo, il bomber rossoverde, Gambino, sorprende Tafuri gonfiando la rete (0-1). Una festa, poi rovinata 7’ dopo, grazie al solito Sucameli che, su calcio piazzato da 30 metri, dietro il vertice sinistro d’area di rigore, batte con una magia l’estremo difensore palermitano (1-1).
Il prosieguo del match non ha tediato di certo il pubblico sugli spalti, con le due formazioni brave a battagliare in campo con l’intento di guadagnare il bottino pieno, senza risparmiarsi. L’uomo della provvidenza, stavolta, porta però il nome di Totò Ferreri. Il ragazzo di Aquino, subentrato nei minuti finali, ha garantito il suo importante contributo alla squadra, regalando persino la gioia della vittoria con un lancio lungo in area, colpendo il pallone di testa in due tempi, con l’ultimo colpo fatale alla squadra rossoverde (2-1).
