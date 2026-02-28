Calcio: Prima categoria. Il Città di Monreale sfida il Punto Rosa: è vietato sbagliare

Il match è in programma domani alle 15:30 al campo Conca d’Oro

MONREALE, 28 febbraio - Il successo della scorsa domenica, merita attenzione ed ha, senza ombra di dubbio, riscosso la gratitudine del Sicilia F.C., seconda in classifica, avendo di fatto, i normanni, rallentato bruscamente il cammino della capolista Sferracavallo.

Il match, ha visto infatti gli uomini di mister Maggio far crollare per la prima volta la corazzata proveniente dalla borgata marinara di Palermo, con 2 reti a 1. Una vittoria, contro i rossoverdi, che vale il doppio considerando che un pareggio, al termine dei 90’ regolamentari, sarebbe comunque stato “oro colato”.

Domani pomeriggio, capitan Vassallo e compagni, sono chiamati ancora una volta, tra le mura amiche del campo Conca d’Oro, a rispondere “presente” contro gli uomini del Punto Rosa, in occasione del match valido per la 18a giornata di campionato del girone A. Gli avversari, fino ad ora, hanno collezionato un bottino di 15 punti, una quantità irrisoria ottenuta a seguito delle 4 vittorie, dei 3 pareggi e delle 10 sconfitte maturate, che li costringono ad impegnare il 9o posto, in zona play out.

Nel girone d’andata, tuttavia, al campo Li Cauli di Piana degli Albanesi, con un risultato di 3 a 1, il Punto Rosa, ebbe la meglio sugli uomini di mister Maggio, colpevoli, possibilmente, di aver sottovalutato i propri rivali. Domani, l’appuntamento é alle 15.30: arbitrerà il signor Francesco Riccobene della sezione di Enna. Come di consueto, il match, sarà fruibile mediante diretta streaming su YouTube.





