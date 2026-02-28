Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo vede il traguardo: domani trasferta ad Altofonte

Mister Garda ed i suoi non possono sbagliare: gialloverdi vicini al titolo

MONREALE, 28 febbraio - Manca sempre meno al sogno. Il Real Pioppo è vicino a coronare una stagione stupenda: solo l’aritmetica sta frenando i gialloverdi dai festeggiamenti.

Dopo il primo passo falso stagionale in coppa contro il Borgo Vecchio, Scalici e compagni sono intenzionati a riprendere la loro inarrestabile marcia in campionato: per continuare il filotto di vittorie nel Girone B di Terza Categoria, i pioppesi se la vedranno con l’Altofonte al Don Pino Puglisi del comune altofontino.

Una gara tutta da vivere che - in caso di passo falso di Borgo Vecchio e Giuliana - regalerebbe il titolo al Real Pioppo. Palla al centro alle ore 15:00, con la diretta streaming della gara che sarà visibile sul canale YouTube del Real Pioppo. A dirigere la partita, sarà il signor Rosolino Mauro della sezione di Palermo.





