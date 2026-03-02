Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, trionfo ad un passo: Altofonte battuto 3-0

Ai gialloverdi adesso basta solo un punto per essere aritmeticamente campioni

MONREALE, 2 marzo - Un punto solo: è questo, quello che serve, al Real Pioppo per coronare una stagione perfetta. I gialloverdi si impongono anche nella gara contro l’Altofonte: un netto 3-0 senza scampo che lancia definitivamente il countdown per il trionfo.

Gli ospiti dominano la gara del Pino Puglisi, sbloccata al 20’ grazie alla giocata di Dalfino, imbeccato in velocità da Stefano Parlato, che velocissimo batte il portiere avversario e trova la rete del vantaggio. La partita, come ci si aspettava, è bloccata: il terriccio altofontino e il clima di puro agonismo rendono ogni giocata un terno al lotto.

Alla fine, il Real Pioppo mette la sicurezza sui tre punti all’84’ con il bolide dalla distanza di Samuele Randazzo. Per concludere, al 90’, il tocco in area di Francesco Parlato sugli sviluppi di un calcio d’angolo rende ancora più dolce il risultato per i gialloverdi: 3-0, tredicesima vittoria consecutiva in campionato e 14 punti di vantaggio sulla seconda. La matematica non inganna: per festeggiare definitivamente serve solo un punto.

Basta un pareggio settimana prossima, al Conca d’Oro di Monreale, contro lo Sport Palermo U21. Basta solo questo: la festa è pronta ad iniziare.





