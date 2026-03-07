Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, è pronta la festa: domani contro lo Sport Palermo U21 per trionfare

Manca solo un punto ai gialloverdi per diventare campioni di Terza Categoria. Fischio di inizio alle 15

MONREALE, 7 marzo - Il Real Pioppo è ad un passo dalla storia. La formazione gialloverde, dopo un campionato incredibile ed un percorso perfetto, è vicina a celebrare il tanto agognato trionfo.

A Scalici e compagni, infatti, manca solamente un punto per raggiungere la certezza aritmetica della vittoria del torneo, che vale la promozione in Seconda Categoria.

Per agguantarlo, il Real Pioppo dovrà uscire indenne dalla sfida casalinga di domani pomeriggio, giorno 8 marzo, alle ore 15:30, contro lo Sport Palermo. Una gara che potrebbe regalare qualche insidia, e che invita i gialloverdi a rimanere concentrati per portare a casa un’altra vittoria, che avrebbe un sapore speciale.

Il Real Pioppo invita la comunità sportiva del territorio a riempire gli spalti del Conca d’Oro di Monreale, in quella che sarà una giornata di sport e di tante emozioni. Il calcio di inizio della gara è previsto per le ore 15:30. La partita sarà visibile sul canale YouTube dei gialloverdi e sarà diretta dal signor Antonio Lunetto.





