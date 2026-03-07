Calcio: Prima categoria. Monreale, obiettivo playoff: domani in trasferta contro il Palermo Calcio Popolare

Fischio d’inizio alle 15 al Franco Lo Monaco di Palermo

MONREALE, 7 marzo - Sono in totale quattro le gare che separano il Città di Monreale dall’accesso ai playoff in cui, non essendo più previsti scontri diretti da calendario tra le squadre interessate, dovrà esprimere il massimo delle proprie possibilità tenendo d’occhio alcuni dei risultati che arriveranno dagli altri campi.

La classifica parziale, in termini di punteggio, vede gli uomini di mister Maggio al 5° posto a pari punti con il Ribera, ma con gli agrigentini avanti con a favore gli scontri diretti, già oggetto di cronaca. Una posizione, dunque, che dovrà essere saldata attraverso la conquista del massimo punteggio ancora a disposizione dei normanni, i quali dovranno, comunque, sperare in un passo falso di qualche diretta concorrente.

Al momento, potrebbe infatti essere messa in discussione anche la 4a posizione, sigillata dall’Animosa Civitas Corleone con 33 punti. Dunque, capitan Vassallo e compagni, domani pomeriggio, avranno l’obbligo di imporsi sulla formazione del Palermo Calcio Popolare, presso l’insidiosa terra battuta del campo Franco Lo Monaco. La squadra del “Genio”, fanalino di coda del girone A con 8 punti - 2 vittorie, 2 pareggi e 14 sconfitte -, è una di quelle squadre che conosce abbastanza bene il proprio rettangolo di gioco ed è attrezzata per creare difficoltà ai propri avversari in mezzo alla polvere.

Il cambio in panchina con il nuovo tecnico, ovvero l’ex calciatore rosanero Mario Alberto Santana, pare abbia tra l’altro già dato una forte scossa all’ambiente palermitano, soddisfatto dei 3 punti importantissimi guadagnati, nello scorso match, contro l’Atletico Marsala. Il club di via Aldo Moro, intanto, dovrà momentaneamente rinunciare ad una pedina importante. Il bomber Giuseppe Sucameli, reduce da ottime prestazioni ed autore della doppietta che ha regalato il bottino pieno ai monrealesi, domenica scorsa, contro il Punto Rosa, resterà fermo ai box per via di un lieve infortunio.

Il numero 9, ha già iniziato, comunque, le attività previste dal protocollo medico, nel tentativo di rientrare quanto prima sul terreno di gioco e garantire il proprio contributo nelle ultime gare. Domani pomeriggio, il match è in programma alle ore 15. La gara, che come di consueto potrà essere seguita in diretta streaming su canale YouTube, sarà diretta dal signor Federico Gentile della sezione di Agrigento.