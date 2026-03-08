Calcio: Prima Categoria. Il Monreale cala il poker e resta aggrappato alla zona playoff

Al “Franco Lo Monaco” contro Palermo Calcio Popolare finisce 4-1

PALERMO, 8 marzo - Sale a quota 30 punti in classifica la squadra di mister Sergio Maggio che questo pomeriggio, allo stadio “Franco Lo Monaco”, ha battuto per 4 reti a 1 il Palermo Calcio Popolare.

Una vittoria che consente al Monreale di aggrapparsi al Ribera, anch’esso vittorioso in questa 19a giornata di campionato, in casa il Renzo Lo Piccolo Terrasini. A tre giornate dalla fine, intanto, arriva la matematica promozione per lo Sferracavallo, che con l’ennesimo bottino conquistato oggi, mantiene il Sicilia Football Club distante ben 10 lunghezze. Il Cittá di Monreale, comunque, nel rispetto dei pronostici e delle aspettative in generale, è riuscito a portare a casa un’importantissima vittoria, nonostante le insidie del campo ospitante. Il primo a salire in cattedra, è il difensore centrale monrealese, Alessandro Lepre, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo offerto da Ciccio Arena, al 21’, individua l’angolo alto destro del primo palo, con un colpo di testa (0-1).

Nella ripresa ed esattamente al 52’, il gol della parità porta la firma di Cocuzza che dal dischetto, dopo l’ingenuità in area di rigore commessa da Rizzo, spiazza Campanella dagli 11 metri (1-1). Chi di rigore ferisce, peró, di rigore perisce. Il dischetto, infatti, 5 giri d’orologio più tardi, sarà nuovamente la mattonella ideale del terreno di gioco, ma in favore stavolta del Monreale. Dopo un tocco di mano di Terranova, a colpire la sfera ed a gonfiare la rete sarà capitan Vassallo, poco dopo, per il nuovo vantaggio (1-2).

Per porre il proprio sigillo al match, i normanni, dovranno peró attendere il periodo finale di partita, con due uomini fondamentali, finalmente tornati a disposizione del tecnico Maggio. Al minuto 83’, con un corridoio centrale proposto da Grimaudo, lo scarto del secondo gol viene realizzato da Virzì, che con freddezza e nonostante la chiusura in uscita dell’estremo difensore palermitano, riesce ad insaccare la palla in porta (1-3). Sarà, infine, lo stesso Grimaudo a porre definitivamente fine ai giochi allo stadio “Franco Lo Monaco”, ancora una volta su corner ed ancora una volta, come il collega Lepre, di testa, beccando stavolta l’angolo alto opposto per il poker finale, seguito da una doppia capriola di esultanza alla Oba Oba Martins (1-4).