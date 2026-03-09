Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, ce l’hai fatta! I gialloverdi trionfano e sono campioni

Basta un netto 4-1 alla Sport Palermo U21: il Real Pioppo vince il campionato ed è promosso in Seconda Categoria

MONREALE, 9 marzo - Gli astri si sono allineati, il countdown è arrivato al termine. Il Real Pioppo ce l'ha fatta: i gialloverdi sono campioni del Girone B di Terza Categoria.

Un successo clamoroso, già in saccoccia da qualche settimana, messo in ghiaccio da un atteggiamento dominante e da un gioco spumeggiante che non ha lasciato scampo a nessuno. Anche oggi, la gara è stata una stupenda formalità: contro la formazione under 21 della Sport Palermo, i gialloverdi si sono facilmente imposti per 4-1. Partita già indirizzata nei primi 8 minuti con una doppietta di Dario Ciriminna: aveva spaventato la formazione ospite con la rete del 2-1 in contropiede di Scarpaci, ma il Real è rimasto vigile ed attento, aumentando il vantaggio col 3-1 di testa di Lo Grande al 28’ e con la definitiva rete del 4-1 al 72’ di D’Amico.

La festa, già iniziata nel pre-gara, è ufficialmente esplosa al triplice fischio del signor Lunetto: la platea gialloverde ha festeggiato la prima storica vittoria del sodalizio gialloverde nei suoi primi tre anni di vita.

Un traguardo da dedicare al compianto Andrea Miceli, numero 10 della formazione gialloverde, scomparso lo scorso 27 aprile e mai dimenticato dal popolo pioppese, e al caro piccolo angelo Mattia Terranova, figlio del vice-presidente Salvo, che veglia sulla società sin dalla sua prima storica apparizione sui campi di provincia.

Dopo tre stagioni, tanti tentativi e tante storie da raccontare, ciò che rimane della cavalcata vincente del Real Pioppo è la forza di un gruppo, avente come basi uno staff tecnico di primo ordine, capeggiato dal presidente Vincenzo Parlato e dal tecnico Roberto Garda, e che vede al suo interno anche il vice presidente Salvo Terranova, il presidente onorario Giovanni Segreto, il tesoriere Angelo Garda, l’ex capitano ed ora vice allenatore Francesco La Marca, il direttore sportivo Massimo Lanza oltre che i dirigenti Giovanni Cascio, Giovanni Sassano, Enzo Alongi, Sergio Gallina e Francesco Sorrentino. Una costante che, da tre anni, arricchisce le domeniche di frazione con una passione dal colore gialloverde.

Rimangono anche - e soprattutto - i dati: primo posto, 14 vittorie in altrettante gare, 51 gol fatti e solamente 8 reti subite. Un autentico schiacciasassi, un manipolo di giocatori che, ogni domenica, si sono trasformati in eroi.

Nel calcio, contano i tatticismi, conta la tecnica e la qualità: ma, la cosa che conta di più, è la motivazione. Il Real Pioppo doveva mantenere una promessa, fatta nel momento più buio: adesso, il cerchio si è chiuso. Il dovere è stato fatto, il patto è stato compiuto. Andrea e Mattia sorridono dall’alto, ed il Real Pioppo vola: è apoteosi gialloverde al campo Conca d’Oro.