Calcio: Prima Categoria. Domani il Monreale affronta il Cinisi con l’obiettivo playoff

La 3ª in classifica approda al Conca d’Oro con l’intento di accorciare sul Sicilia FC. Fischio d’inizio alle 15

MONREALE, 14 marzo - A tre partite dalla fine del campionato, la posta in gioco comincia a pesare notevolmente per le squadre coinvolte nella lotta all’accesso ai playoff, su cui grava ovviamente il carico del lavoro svolto durante questi mesi e dei sacrifici fatti, nell’intento di riuscire ad ottenere l’obiettivo principale: la promozione.

Questo lo sa bene il Monreale che, dopo una discutibile partenza ed un girone d’andata sostenuto tra alti e bassi, ha cominciato a raccogliere i frutti auspicati ad agosto soltanto da metà novembre, avendo collezionato fino ad oggi tredici risultati utili consecutivi, riuscendosi di conseguenza ad aggrappare alla 5ª posizione, condivisa però con il Ribera. Non è anacronistico, dunque, pensare che capitan Vassallo e compagni venderanno cara la pelle anche domani, in occasione della 20ª giornata di campionato del girone A, in quanto intrappolati ancora sul limbo delle incertezze.

Dall’altro lato, il Cittá di Cinisi, 3ª della classe a quota 39 punti e quasi certa della sua partecipazione ai playoff, si pone come obiettivo, invece, quello di superare il Sicilia Football Club, attraverso la vittoria in territorio normanno e sperando in un passo falso da parte della squadra proveniente, appunto, da Tommaso Natale, domani impegnata con la Primavera Marsala.

All’andata, al comunale di Cinisi, le due formazioni dovettero dividere il bottino, per via delle reti inviolate, nonostante l’ottima prestazione espressa dagli uomini di mister Maggio. Il club cinisaro, frattanto, si presenta all’ombra di monte Caputo con una dote di tutto rispetto: 12 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte ed una differenza reti di + 19, legata ai 35 gol segnati ed ai 16 subiti. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15: dirigerà il signor Giacomo Sciacca della sezione di Marsala. La gara, come di consueto, verrà trasmessa in diretta mediante il canale YouTube.