Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, il lavoro non è finito: domani si gioca contro la Vigor Borgetto

Calcio di inizio alle 18:30 al Favazza di Terrasini

MONREALE, 14 marzo - L’obiettivo è stato raggiunto, adesso bisogna solo aggiungere piccoli e preziosi dettagli a questo capolavoro. Il Real Pioppo ha vinto il campionato di Terza Categoria, ma non è ancora sazio.

Domani domenica 15 marzo alle ore 18:30 andrà in scena la gara contro la Vigor Borgetto. La sfida del Favazza di Terrasini conta più per i giallorossi che per i pioppesi, che a loro volta vogliono però aumentare il filotto di vittorie consecutive per continuare a scrivere la storia.

In Sicilia, nessuna squadra ha vinto tutte le gare del proprio campionato. Tutte, tranne il Real Pioppo. Per non perdere questo incredibile status, gli uomini di mister Garda dovranno impegnarsi nelle ultime quattro sfide stagionali, per scrivere altri capitoli di una storia mozzafiato.

L’appuntamento, quindi, è per domani alle 18:30 al Favazza: la gara, visibile sul canale YouTube dei pioppesi, sarà diretta dal signor Gabriele Traina della sezione di Palermo.





