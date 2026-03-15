Calcio: Prima Categoria. Il Monreale cade al Conca d’Oro, passa il Città di Cinisi

Il risultato finale è di 1-2: per i normanni si interrompe la striscia di 13 risultati utili consecutivi

MONREALE, 15 marzo - La 20a giornata di campionato del girone A, ha visto il Monreale cedere il passo al Città di Cinisi, interrompendo così il periodo di imbattibilità maturato in queste ultime 13 gare.

I normanni, infatti, non perdevano un match dal 15 novembre. La batosta per 3 a 1 contro il Punto Rosa, in quell’occasione, dette una forte scossa al roster monrealese che da quel momento iniziò a collezionare un importante bagaglio di punti. Nella fattispecie, la sommatoria di pareggi e di vittorie conquistate, aveva concesso agli uomini di mister Maggio di agganciare la 5a posizione impegnata dal Ribera, fino all’avvio di gara odierno. Tuttavia, con la prima sconfitta del Monreale in questo 2026 e con il pareggio di questo pomeriggio degli agrigentini contro il Corleone, il club di via Aldo Moro è costretto a scalare in classifica di una posizione. In chiave play off, nulla, comunque, è ancora perduto.

Relativamente alla cronaca del match, il Cittá di Monreale è riuscito comunque a tenere testa alla 3a della classe nei primi 45’ di gioco. Il vantaggio degli avversari, è arrivato, tuttavia, a 45” dalla ripresa, con un innocuo colpo di testa in area di Dara che, nonostante la distanza rispetto alla porta, è riuscito comunque a battere Tafuri, per via di un’errata lettura da parte di Rizzo che ha lisciato la sfera (0-1). Il raddoppio per la squadra ospite, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato invece al 58’, dopo un intervento perfetto dello stesso estremo difensore monrealese che, negando la doppietta a Dara e respingendo la palla in avanti, ha trovato peró la precisione di Ventimiglia, bravo a coordinarsi con una sforbiciata ed a beccare prima la traversa e poi la rete (0-2).

Vana, dunque, è stata la rete del solito Ciccio Arena, in grado di approfittarne del caos in area di rigore sugli sviluppi di un calcio piazzato, proposto dalla distanza da capitan Vassallo, al minuto 73, nella speranza di una meritata rimonta che peró non è arrivata (1-2).