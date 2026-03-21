Calcio: Terza Categoria. Real Pioppo, domani match casalingo contro il Terrasini per la vittoria numero 16

I ragazzi di mister Garda non hanno intenzione di arrestare la loro corsa

MONREALE, 14 marzo - L’obiettivo è stato raggiunto, adesso bisogna solo aggiungere piccoli e preziosi dettagli a questo capolavoro. Il Real Pioppo ha vinto il campionato di Terza Categoria, ma non è ancora sazio.

In un girone cannibalizzato dagli uomini di mister Garda, mancano solo tre partite per chiudere la stagione regolare. Le prime quindici sono scivolate via tra sorrisi e momenti memorabili: quindici vittorie consecutive, quindici domeniche che hanno cementato nella storia del territorio pioppese il nome di questi ragazzi, protagonisti di una cavalcata storica.

A 270 minuti dal termine di una stagione indimenticabile, l’obiettivo di Scalici e compagni sarà quello di mantenere i nervi saldi e portare a casa gli ultimi punti disponibili per fare un clamoroso en-plein. Il prossimo avversario dei gialloverdi sarà il Terrasini FC: squadra in piena lotta per l’accesso alla zona playoff con 22 punti conquistati, tre in più del Palazzo Adriano sesto che attende un passo falso dei rossoneri.

La gara si giocherà al campo Conca D’Oro di Monreale e il calcio di inizio è previsto per domani domenica 22 marzo alle ore 15;30 agli ordini del signor Simone Sciara. Disponibile sul canale YouTube del Real Pioppo la diretta live della partita.