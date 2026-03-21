Calcio: Prima Categoria. Monreale, nulla è perduto: domani la trasferta contro Delfini Sporting Arenella

I normanni possono staccare ancora il pass per i playoff: fischio d’inizio alle 15 al campo dei Delfini

MONREALE, 21 marzo - Nonostante la recente sconfitta contro il Cittá di Cinisi che ha posto fine alla scia di 13 risultati utili consecutivi maturata dai monrealesi, la “matematica” consente ancora ai normanni di staccare il pass per i playoff, a scanso però di ulteriori errori, in queste due ultime sfide finali.

Capitan Vassallo e compagni, non avendo potuto conquistare nemmeno la minima parte del bottino in palio, la scorsa domenica, hanno perso quota in classifica, rinunciando alla 5a posizione condivisa con il Ribera, che resta al momento distante 1 punto. Tuttavia, come già ribadito, nulla ancora è perduto. Gli errori, peró, non saranno più ammessi. Un’ulteriore frenata del club di via Aldo Moro, potrebbe infatti, domani, risultare fatale, dovendo prestare attenzione al risultato del roster riberese, impegnato nel complesso match casalingo contro il Sicilia FC. Per quanto riguarda i prossimi avversari, ovvero i Delfini Sporting Arenella, con la 7a posizione in classifica legata ai 25 punti e, alle spalle del Città di Monreale, per l’accesso ai playoff, dovrebbero ottenere due vittorie consecutive e sperare che i normanni e gli agrigentini escano, entrambe le volte, dal rettangolo di gioco sconfitti: uno scenario improbabile ma non impossibile. Il team proveniente dalla borgata marinara, con 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, gode di una differenza reti pari a 2, dovuta ai 32 gol fatti ed ai 30 gol subiti.

Essi, comunque, potendo contare anche su una minima percentuale di probabilità di accesso alla fase extra della “regular season”, non scenderanno in campo di certo per passeggiare. In occasione del match d’andata, al Conca d’Oro, i biancazzurri sprecarono frattanto l’opportunità di vincere dopo aver blindato il primo tempo con i gol di Gennaro e Sucameli, permettendo poi ai palermitani di ottenere il risultato di parità nella seconda frazione di gara, con le reti di Alessi e Galeoto, nonostante l’inferiorità numerica.

Gli uomini di mister Maggio, durante la settimana, hanno comunque svolto regolarmente le sedute d’allenamento e non è escluso che qualche nome di spessore già presente in organico, rimasto ai box in queste settimane, possa essere nuovamente apprezzato sulla lista dei convocati, per dare il proprio contributo. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 15 al campo dei Delfini all’Arenella: dirigerà il signor Onofrio Zambuti della sezione di Agrigento. Come di consueto, la gara valida per la 21a giornata di campionato, verrà trasmessa attraverso il canale YouTube.