Calcio: Prima Categoria. Monreale ingenuo, all’Arenella non va oltre il pari

Il risultato finale è di 2-2. Sconfitta invece per il Ribera, che nel frattempo viene riagganciato dai normanni

PALERMO, 22 marzo - Sarà la prossima giornata di campionato, dunque, a decidere chi, tra Città di Monreale e Ribera, staccherà il pass per accedere definitivamente ai playoff, visto il pareggio odierno dei normanni all’Arenella e considerata la sconfitta maturata in casa dal Ribera contro il Sicilia FC.

Le due squadre, per l’appunto, al netto dei risultati di questo pomeriggio, si ritrovano nuovamente a condividere il 5o posto, a quota 31 punti, ma con gli agrigentini un pelo avanti rispetto al Monreale per via degli scontri diretti a favore. Certi della partecipazione alla fase extra della “regular season”, invece, sono il Sicilia FC (46 punti), il Città di Cinisi (45 punti) ed infine, con la cosiddetta “matematica” ottenuta oggi, anche l’Animosa Civitas Corleone (35 punti). I ragazzi di mister Maggio, con il verdetto maturato in territorio agrigentino, potevano persino ottenere il sorpasso sul Ribera. Una grave ingenuità della retroguardia normanna, peró, ha guastato i piani al roster all’ombra di monte Caputo, durante la gara.

A sbloccare il match, è la formazione di casa, ma ai propri danni. Un retro passaggio di Salvatore Trapani, viene infatti erroneamente “svirgolato” dal portiere palermitano Lo Bianco, che ha provocato l’ingresso della sfera presso la propria rete, al 7’ di gioco (0-1). I Delfini, riescono comunque a rimediare all’errore solo allo scadere della prima frazione di gara, grazie ad una magia di Gianluca Trapani che, dai 16 metri, sorprende Tafuri con un grande tiro a giro, centrando l’incrocio (1-1). Al 54’, il solito Grimaudo, in un contrasto aereo, ha la meglio su Stracuzzi e, riappropriandosi del pallone, si libera di Lo Bianco in dribbling e lo spedisce in rete (1-2). A guastare la festa ai monrealesi, sarà ancora una volta, proprio come in occasione del match d’andata, Galeoto, grazie ad una ingenuità difensiva dei biancazzurri, oggi in tenuta rossoblu.

Nello specifico, al 72’, il difensore Lepre, urtando col fisico il giocatore numero 10 Bisogno, nel frattempo di spalle al difensore normanno ed in attesa di stoppare una palla in caduta verso il terreno di gioco, provoca un calcio di punizione dal limite. È in quel momento che Galeoto, con una battuta veloce, approfittandone della leggerezza dei normanni nel frattempo in protesta, si è ritrovato a tu per tu con Tafuri e con la palla tra i piedi, riuscendo ad ottenere il risultato di parità (2-2), reiterando dunque il verdetto già stabilito, appunto, al campo Conca d’Oro, lo scorso 7 dicembre. Il Cittá di Monreale, resta comunque aggrappato non solo alla 5a posizione in classifica, ma anche alla speranza di centrare un ultimo successo stagionale, Ribera permettendo.