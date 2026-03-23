Calcio: Terza Categoria. Il Real Pioppo chiude un altro set: battuto 6-0 il Terrasini

Gialloverdi inarrestabili: quindicesima vittoria consecutiva in campionato

MONREALE, 22 marzo - Fermarsi non è un'opzione per il Real Pioppo, che annienta pure il Terrasini FC e si porta a casa la quindicesima vittoria in quindici gare di campionato.

Un rullo compressore a tinte gialloverdi: il Real Pioppo non ha ancora perso un punto di quelli disponibili in questo Girone B di Terza Categoria palermitana.

Pallino della gara odierna, disputata al Conca d'Oro di Monreale, che non lascia spazio a molte interpretazioni. Il Real Pioppo ha dominato in lungo ed in largo. Gara che si sblocca al 18' con la rete di Dario Ciriminna, abile a liberarsi in area di rigore e mettere dentro il pallone. Nove minuti dopo è il momento di Samuele Randazzo, che servito in profondità, scavalca il portiere avversario con un prelibato tocco sotto.

Nel secondo tempo i gialloverdi dilagano: al 53' è ancora Ciriminna, con un preciso destro a giro, a segnare per i suoi. Doppietta personale anche per Randazzo che, al 60', salta il portiere dopo aver ricevuto in area e deposita in gol il pallone del 4-0. Manita trovata dal solito Ciriminna al 65': il numero 9 fa tutto da solo e scarica in porta il destro che vale il pokerissimo. Il set viene chiuso dal veterano Damiano D'Alcamo, che fa ammattire la difesa avversaria accentrandosi dalla fascia sinistra e mette la firma su una stagione irripetibile con la sua prima rete in maglia gialloverde.

Il Real Pioppo non ha intenzione di arrestare la sua corsa: il club gialloverde ora ha in programma la semifinale di ritorno del Trofeo delle Province. Obiettivo rimontare la sconfitta di misura subita all'andata per mano del Borgo Vecchio Molo Santa Lucia, per cannibalizzare ancora di più una stagione straordinaria.